Murke wollte mit seinem Bruder mit dem Segelboot von Neuseeland nach Brasilien fahren. Als das Wetter dann umschlug und hohe Wellen das Boot trafen, ging der 30-jährige Oldenburger über Bord. Sein Bruder hatte ihm zwar noch einen Rettungsring zugeworfen, aber das Boot war bei dem Wind so schnell unterwegs, dass Arne den Ring nicht mehr erreichen konnte.

So war er plötzlich ganz allein mitten im Ozean. Er habe sein Leben nochmal in Gedanken an sich vorbeiziehen lassen und habe sich keine Chancen auf Rettung ausgerechnet, sagt Murke.