Der unabhängige Senator Bernie Sanders möchte 2020 erneut als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten antreten. Der 77-Jährige twitterte, er wolle eine beispiellose Graswurzelbewegung in Gang setzen. Er steht für Positionen, die sich im politischen Spektrum in Deutschland wohl am ehesten bei der SPD finden. Für amerikanische Verhältnisse, auch innerhalb des demokratischen Spektrums, steht er damit relativ weit links.

Der Senator für den Bundesstaat Vermont war 2016 im Vorwahlkampf der Demokraten im Rennen gegen Hillary Clinton gescheitert. Die Kandidatur von Bernie Sanders ist keine Überraschung, sagt Thilo Kößler, unser Korrespondent für Washington.