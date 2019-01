Ein 3000 Seiten starkes Gutachten sagt, man hätte die Katastrophe am 24. Juli 2010 in Duisburg noch bis 16:31 Uhr am selben Tag verhindern können, berichtet Moritz Küpper, Dlf-Korrespondent für Nordrhein-Westfalen. 21 Menschen kamen damals ums Leben, mindestens sechs weitere sollen sich später das Leben genommen haben. Hunderte Menschen wurden verletzt oder sogar schwer verletzt.