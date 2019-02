Einige Menschen glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist Youtube und sein gut funktionierender Vorschlagalgorithmus dafür mitverantwortlich. Zu diesem Ergebnis kommt die amerikanische Psychologin Asheley R. Landrum.

Sie arbeitet an der Texas Tech University und hat Mitglieder der amerikanischen Flat-Earth-Bewegung befragt. Inzwischen ist sie überzeugt, dass Youtube diese Gemeinschaft von Verschwörungstheoretikern in bisher unbekanntem Ausmaß gestärkt und vergrößert hat.

Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmitt wollte herausfinden, was eine gute Verschwörungstheorie ausmacht und hat sich in diesen Tunnel aus Youtube-Verschwörungtheorien hineinbegeben.