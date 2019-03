45 Millionen männliche Küken sind 2017 in Deutschland geschreddert oder vergast worden. An der Tierärztliche Hochschule in Hannover wurde jetzt eine Alternative untersucht: Das Zweinutzungshuhn, bei dem sowohl Hennen als auch Hähne aufgezogen werden.

Hinter der Produktion von Eiern steckt ein Massaker. Denn weil die männlichen Küken zu dürr sind zum Mästen und sich ihre Aufzucht damit nicht lohnt, werden sie nach dem Schlüpfen geschreddert oder vergast. Allein 2017 wurden 45 Millionen männliche Küken geschreddert.

Eine Alternative dazu, die aktuell heiß diskutiert wird, ist die Bestimmung des Geschlechts schon vor dem Schlüpfen. Eine andere Möglichkeit wäre eine Rückkehr zu Althergebrachtem: Das sogenannte Zweinutzungshuhn. Zweinutzung heißt, dass die Hennen zum Eierlegen groß gezogen werden und die Hähnchen erst gemästet und dann geschlachtet werden.

Die Tierärztlichen Universität in Hannover hat dazu nun geforscht. Denn im ökologischen Landbau gibt es schon seit Jahren die Bestrebung, wieder ein Zweinutzungshuhn einzusetzen. Die Frage ist aber: Welche Hühnerrasse eignet sich dafür am besten? Denn bei Zweinutzungshühnern gibt es auch einen Haken: Die Hennen legen weniger Eier als die extra nur zum Eierlegen gezüchteten Hennen der großen Betriebe. Und die Hähne können zwar gemästet werden, setzen aber nicht so schnell so viel Fleisch an wie die extra gezüchteten Turbo-Masthähne.