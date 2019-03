In China posten gerade viele Goths Fotos von sich – aus Protest: Hintergrund ist ein Vorfall, der sich in der südchinesischen Hafenstadt Guangzhou abgespielt hatte. Dort musste sich eine Frau abschminken, um die U-Bahn betreten zu dürfen.

Durch das chinesische Netzwerk Weibo geht gerade ein Hashtag: #为广州地铁发自拍 - das bedeutet so viel wie: "Macht Selfies für die Guangzhou Metro", bei uns heißt der Hashtag #ASelfieForTheGuangzhouMetro. Unter dem Hashtag finden sich Bilder von Menschen in Gothic-Montur. Sie protestieren damit gegen Diskriminierung – und solidarisieren sich mit einer Frau aus der chinesischen Hafenstadt Guangzhou, einer Großstadt mit rund 15 Millionen Einwohnern.

Die Frau postete auf Weibo über ein Erlebnis in der U-Bahn: Beim Betreten der U-Bahn-Station wurde sie offenbar von den weiblichen Sicherheitskräften dazu aufgefordert, ihr Goth-Make-up zu entfernen. Die Begründung: Ihr Look sei "fürchterlich" und "problematisch". So könne sie nicht mit der Bahn fahren.

Posieren, um zu protestieren

Mittlerweile hat sich die Guangzhou Metro auf Weibo dafür entschuldigt, "unangemessen" auf das Goth-Make-up reagiert zu haben. Die User posten aber weiter Fotos in Goth-Outfits von sich. In ihren Posts schreiben sie laut Quartz Sätze wie: "Ihr habt kein Recht ein Mädchen aufzufordern ihr Make-Up in der Öffentlichkeit zu entfernen" oder: "Niemand kann mich daran hindern zu sein, was auch immer ich sein will".