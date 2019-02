Angefangen hat Tik Tok als Musical.ly - eine App, die besonders bei Teenagern hoch im Kurs stand. Ihr Erfolgsrezept: Aus einer Datenbank konnten die "Muser" Musik auswählen, dazu tanzen oder singen und die kurzen Clips bei Musical.ly hochladen. Im Sommer 2018 wurde Musical.ly dann in die bereits existierende App Tik Tok überführt und für neue Nutzergruppen geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt war Tik Tok im Apple-Appstore bereits die App, die weltweit am häufigsten heruntergeladen wurde.

"Man kann also sagen: Tik Tok gehört inzwischen zu den ganz Großen."

Das Bemerkenswerte an Tik Tok: Es ist die erste weltweit erfolgreiche App aus China. Klar, es gibt auch in China schon sehr viele Internet-Dienste, die hunderte Millionen User haben. Aber die sind bisher vor allem in China oder Asien beliebt gewesen. Die großen erfolgreichen Social Networks wie zum Beispiel Facebook, Instagram und Snapchat kommen alle aus den USA.