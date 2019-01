Fenster auf, Fenster zu, Heizung an oder aus? Vor allem Paare mit unterschiedlichen Temperaturvorlieben haben bei diesen Fragen viel Diskussionsstoff. Wir wollten wissen: Gibt es so etwas wie eine optimale Schlaftemperatur?

Es gibt sie tatsächlich: die optimale Schlaftemperatur liegt bei 15 bis 18 Grad, sagen Schlafforscher. Allerdings ist das Temperaturempfinden sehr subjektiv. Und da spielen viele Faktoren eine Rolle, erklärt der Schlafforscher Peter Geisler. Er ist Arzt am schlafmedizinischen Zentrum der Uni Regensburg. Die Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Zugluft und natürlich auch die Frage: Wie dick sind Schlafanzug und Bettdecke? All das wirkt sich darauf aus, wie wir die Temperatur wahrnehmen.

Peter Geisler, Schlafforscher am schlafmedizinischen Zentrum der Uni Regensburg

Zu kalt ist nicht gut

Aber selbst, wenn wir trotz Kälte einschlafen, ist der Schlaf vermutlich nicht so entspannt. Im REM-Schlaf ist unser Temperaturempfinden nämlich ausgeschaltet. Wir merken es nicht und der Körper meldet auch keine Probleme. Peter Geisler erklärt die Folgen: "Wenn wir sozusagen wieder aus dem REM-Schlaf rauskommen, dann sind wir unterkühlt. Dann versucht der Körper natürlich wieder, die Temperatur zu erhöhen, steigert den Stoffwechsel, aktiviert den Kreislauf und das stört den Erholungseffekt des Schlafes." Also, wenn ihr öfter mal gerädert aufwacht und euch denkt: Aber eigentlich habe ich doch genug geschlafen – vielleicht solltet ihr etwas an der Temperatur verändern.