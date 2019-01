Schnaps liegt ganz weit vorn

Verena hat verschiedene Kalorientabellen verglichen. Sie sagt, dass normales Bier – egal ob Weizen oder Pils –bei der Menge an Kilokalorien vergleichbar mit Softdrinks oder einem halben Schokoriegel ist. Bei 0,3 Litern sind das in etwa 115 bis 130 Kilokalorien. Auch Biermischgetränke, Radler, Alster und Co, machen von den Kalorien her keinen Unterschied.

Das ist bei alkoholfreiem Bier anders. Dort sind es bei 0,3 Litern rund 75 Kilokalorien. Es hat also rund 40 Prozent weniger Kalorien als Bier.

Wein hingegen hat deutlich mehr Kilokalorien, weil er mehr Alkohol enthält. Klar: Spirituosen führen die Brennwertliste bei den Alkoholika an.