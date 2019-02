Weil bei Bauarbeiten eine Stromleitung beschädigt wurde, fiel am Mittwoch (21.02.) in mehr als 30.000 Haushalten in Berlin-Köpenick der Strom aus. Der Stromausfall dauerte mehr als 31 Stunden. Wir haben uns gefragt: Was wäre, wenn so ein Blackout in ganz Deutschland oder sogar Europa passieren würde?