Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule sagt, dass eine solche Ernährungsempfehlung die absolute Ausnahme ist. Bei Jason Hammels waren es chronische Krämpfe, die er mit dem Salz der Chips in den Griff gekriegt hat. In der Saisonpause hielt er sich an die ärztliche Empfehlung – mit Erfolg.

Energie aus Milch und Kakaopulver

Als optimale Regenerationsspeise, also nach starker sportlicher Anstrengung, empfiehlt Christine Graf ein Glas Milch mit drei Esslöffeln Kakaopulver. Der verhältnismäßig hohe Anteil an Zucker – also an direkt umsetzbaren Kohlenhydraten – sei in Kombination mit dem Milcheiweiß dann genau richtig.