In der politischen Landschaft Polens ist Frühlingsbeginn - mitten im Winter: Robert Biedron will mit seiner gleichnamigen Partei neuen Schwung ins Politikbusiness bringen. Schon im Mai zur Europawahl soll die neugegründete Partei "Frühling" antreten, ebenso im Herbst zur Parlamentswahl. Das Parteiprogramm stellte der 42-Jährige am Sonntag (03.02.) in Warschau vor.