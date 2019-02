Childish Gambino hat bei der Grammy-Verleihung den Preis für den besten Song des Jahres gewonnen. Sein Song "This Is America" setzte sich unter anderem gegen Tracks von Drake und Kendrick Lamar und SZA durch. Anwesend war Childish Gambino aber trotzdem nicht.

Als erster Rapper hat Childish Gambino bei der Grammy-Gala am Sonntag in Los Angeles den Preis für den besten Song erhalten. Eine Sensation! Vor allem, weil das Musikvideo zu "This Is America", das auch den Preis für das beste Video gewann, voller Metaphern rund um Rassismus und Waffengewalt steckt. Aber der Musiker und Schauspieler, der bürgerlich unter dem Namen Donald Glover bekannt ist, kam nicht zu Show. Markus Finger vom Hip-Hop-Label Rootdown vermutet, dass das Wegbleiben ein Statement sein könnte.