Stephan musste sofort an einen Termin vor drei Jahren denken: Wegen einer Recherche hatte er für die Firma Precire, die darauf spezialisiert ist, Sprache und Texte psychologisch auszuwerten, ein 15-minutiges Interview am Telefon gegeben. Danach wusste der Sprachanalyst ziemlich viel über Stephan!

Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stephan Beuting macht sich Sorgen. Neulich hat er bei seiner Auto-Versicherung angerufen, um einen Tarif zu wechseln. Nichts Besonderes, nur wurde er gleich zu Beginn gefragt, ob das Gespräch aufgezeichnet werden darf. Was sagt man da? Ja? Oder doch lieber: Nein?

Eine halbe Stunde dauerte das Gespräch, in dem Stephan erfuhr, was seine Stimme und Sprache alles über ihn verraten. Unter anderem, dass es Personen gebe, die etwas hilfsbereiter, höflicher und zuvorkommender seien als er. Stephan Beuting war am Ende des Gesprächs sehr beeindruckt, denn das meiste habe gestimmt, sagt er.