Mitten auf der Party oder auch Zuhause bei der Familie: Manchmal greifen uns Menschen persönlich an, wenn es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Verena von Keitz weiß, welches Verhalten uns in solchen Fällen hilft.

Vor Kurzem hat ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages und Mitglied der AfD die schwedische Aktivistin Greta Thunberg als "krankes Kind" bezeichnet . Bei Greta Thunberg wurde Asberger diagnostiziert, eine Form des Autismus. Abgesehen davon, dass der Abgeordnete Greta Thunberg damit Kompetenz abgesprochen hat, schaffte er es so, am eigentlichen Thema vorbeizureden: dem Klimaschutz.

Situation erkennen und Zeit gewinnen

Was also tun, wenn wir in solchen Situationen kontern wollen? Unsere Reporterin sagt, dass es in der Regel erst einmal darum geht zu erkennen, dass jemand die Ebene überhaupt gewechselt hat – und vom eigentlichen Thema ablenkt.