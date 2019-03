Ungeschminkt und mit Hose

Der typische Emirates-Look ist "noch polierter" als bei den meisten anderen Fluggesellschaften, sagt Anke van de Weyer. Den Stewardessen ist nur Nagellack in Nude-Tönen oder Rot erlaubt. Außerdem ist Lidschatten in Brauntönen Pflicht - und natürlich der rote Lippenstift in Emirates-Farbe.

Für Männer gibt es zwar keine Schmink-, dafür aber eine Rasierpflicht.

In Videos, in denen Emirates-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ihrem Arbeitsleben erzählen, berichten sie von stichprobenartigen Überprüfungen, in denen kontrolliert wird, ob die optischen Standards erfüllt werden. Bei den Männern geht das meistens eher in die Richtung: Schneide dir die Fingernägel und schau zu, dass du nicht dein halbes Frühstück zwischen den Zähnen hängen hast. Bei den Frauen gehört aber eben die Make-up-Kontrolle dazu.