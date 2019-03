Tampons oder Binden produzieren viel Müll. Deshalb suchen viele nach nachhaltigen Alternativen, wie zum Beispiel Menstruationstassen. Es gibt aber eine weitere Möglichkeit, mit der sich Frauen auch sehr wohl fühlen sollen – laut Werbung: Die Periodenunterwäsche.

In den USA klingt der Begriff weniger schlimm – da sagt man "Period Panty". Und genau so müssen wir uns das auch vorstellen: Periodenunterwäsche ist nichts anderes, als eine normale Pants, oder Slip, der eine Einlage eingearbeitet hat – so wie oben auf dem Bild. Ein paar unterschiedliche Modelle gibt es. Unserer Einschätzung nach sind alle tragbar.