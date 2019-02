Auf dem Foto sieht sie ja eigentlich auch ganz niedlich aus – eingeklemmt im Gully-Deckel-Loch. Die Vermutung: Die Ratte hatte sich ordentlich Winterspeck angefressen und steckte deshalb fest. Irgendwie sympathisch. Und dann kommt ein professioneller Tierretter, sieht das Tier und ruft einen Freund bei der freiwilligen Feuerwehr Bensheim-Auerbach an. Sieben Mann rücken an, heben mit einer Stange den Kanaldeckel hoch, befreien die Ratte – und das Tier rennt zurück in die Kanalisation. Laura Kesselring, Mitarbeiterin bei der "Tierrettung Rhein-Neckar" sagt, das komme öfter mal vor, dass ein Tier in der Klemme sitze und sie und ihre Kollegen dann helfen.

Eine Ratte retten, die eigentlich als Schädling gilt

Spielt es wirklich keine Rolle, ob wir einen Hund oder ein Pferd retten – oder eben eine Ratte? Eine Wanderratte ist in erster Linie ein Schädling, ein Tier, das in der Kanalisation lebt und Krankheiten übertragen kann. Es gibt viele Ratten in unseren Städten und sie werden bekämpft. Getötet mit Giftködern und Fallen. Was rechtfertigt eine so aufwendige Rettungsaktion für ein Tier, dass dann wieder in die Kanalisation verschwindet. Und am nächsten Tag eventuell an einer Portion Rattengift stirbt?