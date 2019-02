Unsere Korrespondentin Christiane Habermalz hat die Rückgabe-Zeremonie in Namibia begleitet. Übergeben wurden die Bibel und die Peitsche in dem kleinen Ort Gibeon, in dem die Nachfahren von Hendrik Witbooi heute noch leben. Christaine Habermalz sagt: "Das war ein ganz wichtiger, symbolischer Moment, dass das heute hier in Gibeon stattgefunden hat." Zunächst war lange darüber diskutiert worden, wo die Übergabe stattfinden könnte. Schließlich einigte man sich in Namibia mit diesem Zugeständnis an die Familie Witbooi. Von Gibeon aus werden die Objekte dann weiter an den namibischen Staat gehen und damit an das Nationalmuseum.