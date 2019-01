Zwischen dem 23. und 26. Mai 2019 finden Europawahlen statt. Für Soziale Netzwerke heißt das: Der Kampf gegen potenzielle Wahlbeeinflussung durch gezielte Desinformation und Propaganda geht in die heiße Phase.

Die vier großen Internet-Plattformen hatten sich im vergangenen Jahr mit der EU auf freiwilliger Basis verständigt, stärker gegen Falschinformationen vorzugehen. Die EU-Kommission kritisiert allerdings, dass die Unternehmen eine Überprüfung von außen nicht akzeptieren wollen. Auch an Google richtet sich die Kritik, weil Instrumente zum Kampf gegen Falschinformationen nur in manchen EU-Staaten zur Verfügung gestellt werden.

Kaum strafrechtliche Möglichkeiten

Um den Forderungen der EU zu entsprechen, hat Facebook inzwischen angekündigt, Anfang Februar in Dublin einen "war room" einzurichten. In dieser Zentrale sollen Teams in Echtzeit Daten erhalten, mit denen potenzielle Brandherde um Falschmeldungen und Propaganda-Attacken sichtbar werden.

Klingt erst mal super, aber da ist auch viel PR dahinter, gibt Netzreporter Andreas Noll zu bedenken. Denn nach eigenen Angaben hat der Konzern 30.000 Mitarbeiter, die gegen gezielte Desinformationen vorgehen sollen - weltweit. Die sehen sich einer Zahl von Hunderttausenden Konten gegenüber, mit denen politische Desinformationskampagnen auf Facebook vorangetrieben werden. Der "war room" soll vor allem die bestehenden Teams besser vernetzen. Das ist aber keine Garantie dafür, dass diese Teams auch schneller handeln können.