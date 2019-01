Nachrichten und Bilder dürfen bei WhatsApp jetzt nur noch an höchstens fünf andere Nutzer oder Chatgruppen gleichzeitig weitergeleitet werden. Damit soll verhindert werden, dass sich Gerüchte und Falschmeldungen schnell und in großem Maßstab verbreiten.

Bisher war es möglich, Videos, Fotos oder lustige Nachrichten an 20 Chats gleichzeitig weiterzuleiten. Ab heute (22.01.) geht das nicht mehr. Wer eine Nachricht an mehr als fünf Personen weiterleiten möchte, muss das mit mehr Aufwand machen. Bei 20 Empfängern müssen wir den Vorgang jetzt insgesamt viermal wiederholen. Die neue Version der Weiterleiten-Funktion von Whatsapp gibt es seit heute für Android-Geräte, im nächsten Schritt soll sie auch für Apple-Geräte entwickelt werden.

In den vergangenen Jahren sind über Whatsapp extrem viele Falschmeldungen und Gerüchte verbreitet worden. Durch die neue Einschränkung hofft die Facebook-Tochter offenbar, dass sich solche Falschmeldungen nicht ganz so krass verbreiten.

Lynchmobs wegen Falschmeldungen

In Indien haben per Whatsapp massenweise verbreitete Falschmeldungen sogar dazu geführt, dass mindestens 20 Menschen von wütenden Mobs gelyncht wurden. Irgendjemand hatte das Gerücht in die Welt gesetzt, sie hätten Kinder entführt. Und dieses Gerücht hatte sich dann rasend schnell verbreitet. Wegen dieser Vorfälle hatte die indische Regierung Whatsapp damals aufgefordert, etwas gegen Falschmeldungen zu unternehmen. Das Unternehmen hat dann diese eingeschränkte Weiterleitungsfunktion dort schon im vergangenen Jahr eingeführt.



Auch in Nigeria hatten Falschmeldungen einen Konflikt zwischen Volksgruppen wieder eskalieren lassen, allerdings richtete sich die Kritik hier auch gegen Facebooksposts, die die Falschmeldungen verbreitet hatten.