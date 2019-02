Schon ab 30 geht es bergab mit uns: Der körperliche Abbau beginnt, auch im Kopf, das heißt nach und nach sind wir geistig nicht mehr so fit wie in den Jahren zuvor. Wissenschaftler der Columbia University in New York haben jetzt herausgefunden, dass Ausdauersport diesen Abbau entweder verlangsamen oder sogar verhindern kann, sagt unser Reporter Johannes Döbbelt.