Wir fragen uns an der Stelle: Sind SB-Kassen nicht eine Einladung für genau solche Betrugsversuche? Frank Horst vom Forschungsinstitut für Handel in Europa (EHI) sagt nein. Zu den rund 800 Mitgliedern des EHI zählen internationale Handelsunternehmen und deren Branchenverbände, Hersteller von Konsum- und Investitionsgütern und verschiedene Dienstleister. Nach der Erfahrung von Frank Horst wird an SB-Kassen nicht mehr oder weniger betrogen als an Kassen, an denen Supermarktangestellte die Ware über den Scanner ziehen. Denn Etikettenschwindel gibt es auch da. Allerdings wird selten so dreist betrogen, wie beim aktuellen Fall aus Frankreich.

Valide Studien darüber gibt es allerdings nicht. Auch aus dem Grund, dass sich die Supermärkte da nur ungern öffentlich zu äußern möchten.