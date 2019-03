Die Deutschen verhüten am liebsten mit der Antibabypille. 55 Prozent der Paare bevorzugen die Pille als Verhütungsmittel, noch vor dem Kondom. Kathrin Ahäuser hat sich in ihrem Kurzfilmprojekt "Pille Palle" mit dieser hormonellen Verhütungsmethode beschäftigt. Sie hat dazu recherchiert, welche Wirkung die Pille auf Körper und Psyche hat. In Eine Stunde Liebe erzählt die Dortmunder Fotografin über ihre Recherche.