Was müssen Rasierer können? Rasieren wäre gut. Ohne, dass man sich schneidet. Wie Männer in Rasierer-Werbung dargestellt werden, hat aber natürlich auch immer etwas damit zu tun, für welches Bild von Männlichkeit die Firma hinter den Rasierern stehen will. Der Hersteller Gillette greift in seinem neuen Werbespot für den US-Markt jetzt die Me-too-Bewegung und das Thema toxische Männlichkeit auf.

In der ersten Hälfte werden Männer gezeigt, die Frauen belästigen und darüber lachen. Außerdem zwei kleine Jungs, die sich prügeln, während die Väter daneben am Grill stehen und allesamt "Boys will be Boys" in die Kamera sagen.