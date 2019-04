Hauptsächlich Männer schreiben für die deutschsprachige Wikipedia - und sie schreiben offenbar am liebsten über Männer, so der Vorwurf von Autorin Theresa Hannig. Konkret entzündete sich die Kritik jetzt an einer Liste von Science-Fiction-Autorinnen, die von einem Wiki-Admin gelöscht wurde.



Theresa Hannig ist Softwareentwicklerin und Autorin. Sie schreibt dystopische Romane, etwa "Die Optimierer". Und sie ist in der Szene vernetzt. Eines Tages liest sie einen Tweet, in dem jemand nach deutschsprachigen Science-Fiction-Autorinnen sucht. Weil sie nirgends eine Liste finden kann, legt sie selbst eine an - bei Wikipedia. Doch am selben Tag wurde ihre Liste zur Löschung vorgeschlagen. Begründung: Sie sei überflüssig, weil redundant und dubios.

Autorinnen sichtbar machen

Das Problem bei der Sache: Es gibt bei Wikipedia zwar eine Liste deutschsprachiger Science-Fiction-Autoren" - doch darin sind hauptsächlich Männer aufgeführt. Wer speziell nach Autorinnen sucht, muss sie umständlich durchscrollen. Theresa Hannig wollte das mit ihrer Liste vereinfachen - und überhaupt Autorinnen sichtbarer machen, indem sie eine gesonderte Liste erstellte.

"Wenn man nach Autoren sucht, bekommt man zu 80% männliche Autoren aufgelistet - egal in welchem Genre. Es gibt aber leider keine Möglichkeit, nach Geschlecht zu filtern. Diesen eklatanten Mangel wollte ich also endlich ändern." Theresa Hannig begründet in ihrem Blog ihre Vorgehensweise

Generell wird in der deutschsprachigen Wikipedia das generische Maskulin verwendet, so steht es in den Regeln. Das heißt, dass unter einer Liste zu "Schauspielern" auch Schauspielerinnen stehen können - oder Menschen, die schauspielern und sich keinem Geschlecht zuordnen können. Ein Wikipedia-Admin löschte also Theresa Hannigs Liste. Doch inzwischen ist sie wieder online. Denn es hat sich innerhalb der Wikipedia eine große Diskussion zu dem Thema entspannt.

Bei change.org hat Theresa Hannig eine Petition gestartet. Sie fordert "mehr Geschlechtergerechtigkeit, mehr Demokratie und mehr Sichtbarkeit für Frauen und non-binäre Menschen in der deutschsprachigen Wikipedia". In ihrer Petition nennt sie drei Punkte, die Wikipedia umsetzen soll: Eine Abschaffung der Pflicht zum generischen Maskulinum in den Wikipedia-Artikeln.

Frauen und nicht-binäre Menschen neben Männern sichtbar zu machen, indem Listen nach Geschlecht suchbar, auffindbar und sortierbar sind.

Eine Demokratisierung der internen Entscheidungsprozesse, sodass sich mehrere fachkundige Admins nach erfolgter Diskussion über eine Artikel-Löschung abstimmen müssen.

"Viele Artikel über Frauen werden schnell wieder gelöscht, mit dem Argument, sie seien nicht relevant."

Verena von Keitz, Deutschlandfunk-Nova-Reporterin