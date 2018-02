Dating-Apps wie Tinder, Grindr und Co. rauben Zeit, machen Liebe zum Konsumgut - und echte Partner findet man dort eher selten, sagt der schwule DJ und Blogger Berry E.

DJ und Blogger Berry (33) hat im Januar auf seinem Blog hollywoodtramp.de sein Herz ausgeschüttet: Die (schwule) Datingkultur ist am Ende, sagt er. Vor allem wegen der Dating-Apps! Er schreibt: "Was sich am meisten verändert hat, ist die Tatsache, dass man heute nicht mehr auf Sex hofft. Man erwartet es."

Der schnelle Sex sei für viele heutzutage ein Ventil, meint Berry. Sexdates werden so zu einer Art Droge.