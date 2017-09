Rund 7000 Sprachen gibt es weltweit. Aber wozu? Und warum spricht man mancherorts in jedem Dorf eine andere Sprache? Wir haben einen Sprachwissenschaftler gefragt.

Johann-Mattis List, Linguist am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte

"Auf der Welt ist Mehrsprachigkeit eher die Regel als die Ausnahme: In den meisten Fällen sprechen die Leute einfach zwei, drei, vier verschiedene Sprachen. Wenn man das früh genug lernt, ist es auch kein Problem, damit zu kommunizieren."

Wichtig sei es aber, dass wir eine Sprache haben, in der wir miteinander sprechen können - neben der Sprache, die wir in unserem Land, Dorf oder in unserer Gruppe sprechen.

Vanuatu - unglaubliche Sprachvielfalt

So läuft das auch auf der Insel Malakula. Sie liegt im Südpazifik und gehört zum Inselgebiet von Vanuatu. Auf der Insel betreiben die Sprachwissenschaftler des Max-Planck-Instituts Feldforschung, denn dort gibt es 36 Sprachen bei rund 20.000 Einwohnern. "So viele Sprachen auf so einem engen Raum konnten wir bisher fast nirgendwo anders auf der Welt dokumentieren."