Als erstes Land der Welt will Luxemburg die Gebühren für den öffentlichen Nahverkehr abschaffen. Ab dem 1. März 2020 brauchen Fahrgäste keine Tickets mehr.

Schwarzfahrer und Kontrolleure gehören in Luxemburg demnächst der Vergangenheit an. Der Verkehrsminister des kleinen Landes hat heute (21.1.) die genauen Pläne bekannt gegeben. Ab März 2020 muss dann niemand mehr Tickets für Busse, Trams oder Bahnen lösen. Zumindest nicht für die zweite Klasse. In der ersten Klasse kostet das Ticket weiterhin Geld: 600 Euro für das Jahresabonnement und 75 Euro für die Monatskarte.