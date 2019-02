Auch hier in Deutschland sind allein im vergangenen Jahr 60.000 Menschen in 180 Orten dem Aufruf "One Billion Rising" gefolgt. Wie groß das Problem auch hierzulande ist, zeigen Zahlen , die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im Jahr 2018 vorgestellt hat: Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Partnerin zu töten. An jedem dritten Tag gelingt es einem.

Ob mit oder ohne Protestsong: Hauptsache tanzen

Das Besondere Merkmal der One-Billion-Rising-Proteste ist der Tanz. Dazu gibt es einen extra Song: "Break the Chain" heißt der. Er wurde 2012 veröffentlicht, von Eve Ensler und V-Day produziert und von Tena Clark geschrieben. In dem Song heißt es unter anderem:

"I can see a world where we all live

Safe and free from all oppression

No more rape or incest, or abuse

Women are not a possession"

Dazu gibt es auch eine Tanzperformance, die vorher über ein Youtube-Video einstudiert werden kann. Die erinnert ein bisschen an Step Aerobic, das heißt, es kann wirklich jede und jeder mitmachen.