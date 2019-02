In den Niederlanden sind in den letzten Tagen und Wochen 20.000 tote Trottellummen angeschwemmt worden. Bisher weiß niemand genau, warum. Das Massensterben der Vögel könnte mit der Havarie der MSC Zoe zu tun haben.

In den Niederlanden sind 20.000 tote Trottellummen an Land gespült worden. Trottellummen sind kleine, schwarz-weiße Vögel, die Stockenten ähnlich sehen. Bekannt sind sie unter anderem von der Nordseeinsel Helgoland, auf der sich der berühmte Lummenfelsen (unser Bild) befindet. Jetzt gibt es Hinweise darauf, was den 20.000 Tieren, passiert sein könnte, sagt Lars Lachmann, Vogel-Experte beim Naturschutzbund Deutschland (NABU). Offensichtlich konnten die Vögel nicht mehr normal auf Nahrungssuche gehen.

"Die Trottellummen sind alle entkräftet oder tot aufgefunden worden. Das bedeutet: Sie haben irgendein Problem, dass sie daran hindert, normal ihrer Nahrungssuche nachzugehen." Lars Lachmann, Vogel-Experte beim NABU

Normalerweise sind die Vögel typische Opfer von Ölvergiftungen, etwa nach Tankerhavarien, erklärt Lachmann. Trottellummen suchen nämlich auf offener See ihre Nahrung. In diesem Fall ist aber wohl nicht das Öl das Problem. Die Kollegen in den Niederlanden, wo die 20.000 toten Tiere gefunden wurden, versuchen mit Hochdruck, den Grund dafür zu finden. Vogelsterben durch Havarie der MSC Zoe? Am 2. Januar hatte das Containerschiff MSC Zoe in der Nordsee hunderte Container verloren. Es könne sein, dass das Sterben der Vögel damit im Zusammenhang steht, so Lachmann. Das Gebiet sei nämlich dasselbe. "Die toten Trottellummen sind genau in dem Gebiet angeschwemmt worden, in dem auch die Container über Bord gegangen sind. Das ist schon sehr ungewöhnlich."

Auf der Insel Helgoland, dem einzigen mitteleuropäischen Brutstandort der Trottellummen, gebe es nur 5000 Brutpaare. Bei 20.000 toten Vögeln könne man also von einer "Katastrophe" sprechen, so Lachmann. In ganz Europa insgesamt gibt es 1,6 Millionen Brutpaare. Die Forscher werden jetzt eine vollständige Autopsie der toten Trottellummen vornehmen. Die Vögel werden auf verschiedene möglichen Gifte getestet und es werde geschaut, welche Organe betroffen sind.

Gefahrgut in den Containern

Es sei naheliegend, dass das Vogelsterben mit den verlorenen Containern der MSC Zoe zu tun hat, sagt Lars Lachmann. Mindestens zwei Container sollen Gefahrgut enthalten haben: in einem Fall waren es Lithiumbatterien, im anderen Peroxid, ein Stoff, den man zum Haarefärben benutzt. Die meisten Container sind auf Grund gegangen. Es könne also gut sein, dass sie leck geschlagen sind und die Gifte freigesetzt haben, sagt Lachmann. Außerdem könne in den Containern auch etwas drin gewesen sein, was man noch gar nicht wisse.

"Man weiß auch nicht genau, ob in den Containern vielleicht noch etwas anderes dabei war." Lars Lachmann, Vogel-Experte beim NABU