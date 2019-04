Mariana Harder-Kühnel habe in den letzten Wochen und Monaten in allen Fraktionen - mit Ausnahme der Linken - vorgesprochen und für sich geworben, berichtet unser Korrespondent Volker Finthammer. Einige Parlamentarier hatten angekündigt, sie würden die AFD-Politikerin wählen. Einen Fraktionszwang gab es bei der Abstimmung nicht: Jeder durfte frei entscheiden.

199 Bundestags-Abgeordnete gaben der AFD-Politikerin Mariana Harder-Kühnel bei der Wahl zur Bundestags-Vizepräsidentin am heutigen Donnerstag (04.04.) ihre Stimme. 423 stimmten gegen sie, 43 enthielten sich.

"Dieser Versuch, im dritten Wahlgang die Kandidatin der AFD für den Posten der Bundestags-Vizepräsidentin durchzukriegen, der ist tatsächlich grandios gescheitert. Obwohl tatsächlich auf der anderen Seite niemand in Frage stellt, dass die AFD eigentlich einen Anspruch auf diesen Posten hat."

Seit 1994 sitzt für jede Fraktion im Deutschen Bundestag ein Stellvertreter des Bundestags-Präsidenten. In der Geschäftsordnung steht: "Jede Fraktion des Deutschen Bundestages ist durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten." Die Vizepräsidenten werden von den Bundestagsabgeordneten in geheimer Wahl gewählt - für die gesamte Dauer der Wahlperiode.

Kritik schon vor der Wahl

Schon vor der Wahl hatten aber einige Abgeordnete gesagt, dass sie Mariana Harder-Kühnel nicht unterstützen würden: Cem Özdemir (Die Grünen) etwa oder Konstantin Kuhle (FDP) , der twitterte: "Ich habe Respekt für alle Kollegen, die zu einer anderen Einschätzung gelangen, aber für mich kommt eine solche Normalisierung der AfD nicht in Frage."

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Andere kamen zu einer anderen Einschätzung: Philipp Amthor (CDU) etwa sagte dem Fernsehsender Phoenix, er werde für Mariana Harder-Kühnel stimmen - erwarte aber im Gegenzug, dass sich die AFD dann auch an die Spielregeln im Deutschen Bundestag halte. FDP-Chef Christian Lindner stimmte ebenfalls für die Kandidatin und sagt, der Partei stünde dieses Amt schlicht zu. Er twitterte ein Video in dem er sagte: "Unser Parlament und unsere Parlamentskultur sind auch stark genug, so jemanden auszuhalten im Präsidium."